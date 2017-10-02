Выстрелы и вой сирен: неизвестный открыл огонь по людям в Лас-Вегасе

Стрельба произошла на фестивале у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. В результате ЧП не менее 20 человек погибли, более 100 пострадали. По данным полиции, подозреваемый в совершении преступления был нейтрализован. Предположительно, он стрелял с балкона гостиничного комплекса и целился в посетителей музыкального фестиваля, проходившего неподалеку.