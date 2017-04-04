Кадры с места нападения на наряд ДПС в Астрахани, где погибли двое полицейских

В результате нападения двое полицейских, Дмитрий Школьников и Владимир Дьяконов, были убиты. В СК считают, что нападавшие произвели несколько выстрелов, после чего скрылись с места преступления с табельным оружием полицейских.

На месте произошедшего работает следственно-оперативная группа, нападавшие объявлены в розыск.

Соболезнования в связи с гибелью Школьникова и Дьяконова уже принесли в МВД РФ. Известно, что погибшие служили в органах внутренних дел с 2004 года и имеют различные награды.

По версии следствия, 4 апреля 2017 года примерно в 00 часов 27 минут неизвестные лица у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани напали на наряд экипажа ДПС.