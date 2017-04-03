Первые кадры с места взрывов в метро Санкт-Петербурга

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали по меньшей мере десять человек, среди раненых есть дети. Свидетели сообщают, что дверь в вагон метро оказалась полностью выбита.

"В это время я ехала в вагоне по синей ветке. Наш поезд остановили где-то на полчаса, люди не понимали, что происходит. Сказали, что все входы и выходы заблокированы. Через некоторое время оператор попросил открыть форточки, чтобы в вагон мог поступать воздух", — сообщает очевидец произошедшего.

сего произошло два взрыва, на станциях "Сенная" и "Технологический институт".

После инцидента несколько станции синей ветки метро закрылись, поезда следуют без остановок.

Сотрудники метрополитена сообщают, что предположительно в вагоне произошла детонация неустановленного предмета.