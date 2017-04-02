Более 250 погибших в результате наводнения в Колумбии. Кадры с места ЧП

В связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Мокоа, президент Хуан Мануэль Сантос отправился в пострадавший город, чтобы на месте координировать оказание помощи населению. Он сообщил о гибели как минимум 254 человек.

"Это очень грустная цифра", – приводит радио RCN заявление Сантоса.

Глава Колумбии осмотрел пострадавшие районы и побеседовал с жителями Мокоа, которые встречали его на разрушенных стихией улицах.

​Причиной трагедии стал выход из берегов реки Мокоа после многочасовых проливных дождей, которые шли на протяжении нескольких часов. Город Мокоа с 45 тысячами жителей остается без электричества, всего от стихии пострадали 17 городских районов.