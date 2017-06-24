Как будто никто не видит: горилла зажигательно станцевала в бассейне

Ролик с танцующей гориллой был опубликован на канале далласского зоопарка в YouTube и всего за несколько дней собрал почти миллион просмотров. На видео, снятом сотрудницей зоопарка Эшли Орр, обезьяна сначала спокойно плещется в наполненном бассейне, но затем неожиданно начинает кружиться, размахивать руками и разбрызгивать воду вокруг.

Четырнадцатилетний самец гориллы Золя прославился в интернете еще шесть лет назад, когда жил в зоопарке в Калгари, как "танцующая брейкданс горилла" ("break-dancing gorilla”). Сотрудники зоопарка разместили в сети видео, на котором он играет в луже с водой, и сопроводили его энергичной музыкой.