Спасенные медвежата-сироты пили молоко и играли на конюшне под Красноярском

Администратор клуба, приютившего попавших в беду косолапых, Мария Третьякова рассказала, что к ним обратился житель Козульского района. Он нашел берлогу рядом с тушей убитой медведицы, и, заглянув внутрь, увидел живых медвежат.

Найденышей разместили на конюшне, накормили молоком и медом из детских бутылочек. По словам Третьяковой, сотрудникам уже удалось договориться с медвежьим приютом в Тверской области – там готовы принять всех четверых животных.

"Сейчас решается вопрос с авиакомпаниями, которые помогли бы нам переправить их в Москву", — добавила она.

Двумя днями ранее два полуторамесячных медвежонка были найдены местными жителями в картонной коробке на автотрассе в республике Коми. А за два месяца до этого в Приморье истощенного детеныша гималайского медведя нашли у себя в сарае жители Чугуевского района.



