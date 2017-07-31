День ВМФ в России: Главный военно-морской парад и праздничный салют

День Военно-морского флота в России традиционно отмечают в последнее воскресенья июля. В этом году впервые в новейшей истории в Санкт-Петербурге прошел главный военно-морской парад. По Неве прошли корвет "Стойкий", фрегат "Адмирал Макаров", дизельная подлодка "Дмитров". В небе над зрителями пролетели вертолеты: Ми-8, Ка-27, Ка-29, Ка-52К (Катран), Ми-24ВП. Затем над акваторией реки пронеслись знаменитые "Сушки", "Илы" и "МиГи". В Петербурге празднования завершились салютом. Военно-морские парады также прошли в Севастополе, Калининграде, Владивостоке и других городах и базах ВМФ.



