В море, в небе, под водой и на суше – видео Минобороны РФ ко дню Балтийского флота

Днем рождения Балтийского флота, одного из старейших флотов РФ, который был создан Петром I во время Северной войны 1700-1721 годов, считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семёновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна "Гедан" и "Астрильд".

Моряки Балтийского флота прославили Россию кругосветными плаваниями, а также великими географическими открытиями. В 1820 русскими моряками под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева была открыта Антарктида.

Неоценим вклад балтийцев в победу советского народа в Великой Отечественной войне. Уже в первые дни войны дальняя авиация Балтийского флота нанесла бомбовый удар по Берлину. Корабли флота участвовали в защите города на Неве, в последующем активно действовали на коммуникациях противника и содействовали Красной Армии на приморских направлениях. В 1928 и 1965 году Балтийский флот был награжден двумя орденами Красного Знамени.

В настоящее время Балтийский флот является оперативно-стратегическим объединением Военно-морского флота России на Балтийском море. Основными задачами БФ являются: защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности; обеспечение безопасности судоходства; выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и другое).