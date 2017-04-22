Китайские разработчики продемонстрировали работу "антидронового" ружья

Инновационную технологию для борьбы с незаконным использованием беспилотных летательных аппаратов создали инженеры китайской компании Bei Dou Open Lab. По словам представителя разработчиков, их система имеет преимущества перед уже существующими аналогами, которые дороги в производстве или оказывают негативное воздействие на здоровье людей.

"Мы предлагаем новую систему, которая моделирует сигнал GPS для отслеживания неизвестных беспилотных летательных аппаратов", — сказал он.

Он также добавил, что эта система уже применялась во время некоторых массовых мероприятий в Китае.

Власти Китая вынуждены вводить все больше ограничений на несанкционированные полеты беспилотников из-за возможной угрозы общественной безопасности. По закону, все летающие дроны в стране должны быть сертифицированы.

Ранее стало известно, что запрет на запуск дронов без лицензии введен в Дубае, где они не раз становились причиной сбоев в работе международного аэропорта.