В Дубае запретили использовать дроны без лицензии

ДУБАЙ, 12 апр — РИА Новости. Управление гражданской авиации Дубая сделало обязательным условием для запуска дронов в городе-эмирате наличие соответствующей лицензии, сообщает издание Arabian Business.

Ранее дроны нередко становились причиной временных перебоев в работе международного аэропорта Дубая.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 мая этого года, желающие приобрести беспилотный летательный аппарат не смогут этого сделать без завершённой регистрации на получение лицензии в управлении гражданской авиации.

"Люди смогут купить дроны в любом магазине Дубая, но им не будет разрешено забрать их из магазина, если у них нет лицензии",- сказал представитель управления Майкл Рудолф. "Покупателям также придётся пройти обязательную учебную программу, которая проверит их умения в управлении дронами",- добавил он.

В данный момент в эмирате около тысячи зарегистрированных пользователей дронами, 60 из них являются коммерческими операторами.

По словам Рудолфа, с начала 2017 года в Дубае начнёт действовать система sky commander, которая сможет отслеживать активность всех зарегистрированных дронов в реальном времени.