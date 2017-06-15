Изъятые у "черных археологов" артефакты показали на выставке в Крыму

Около двухсот археологических артефактов, которые за последние три года были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ России у подпольных коллекционеров и торговцев историческими ценностями, представлены на выставке в Центральном музее Тавриды.

Экспозиция включает золотые и серебряные украшения, монеты и посуду разных эпох, найденные на территории Крыма.

Директор музея Андрей Мальгин отметил, что артефакты, переданные музею силовиками, настолько уникальны, что "в значительной степени компенсируют потери музея из-за утраты экспонатов коллекции "скифского золота".

Коллекция Центрального музея Тавриды (Симферополь) насчитывает более 100 тысяч экспонатов, среди которых значительное собрание археологических предметов, коллекция нумизматики, уникальное собрание графики XVIII — XIX веков с видами Крыма, содержательный фото- и документальный фонд. Археологическое собрание музея экспонировалось на международных выставках в Италии (1994, 1995 гг.), Франции (1997 г.), Германии (1999-2010 гг.). Часть экспонатов музея вошло в коллекцию "скифского золота", которая экспонировалась в Голландии в 2014 году и пока не возвращена обратно в Крым.