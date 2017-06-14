В Крыму открылась выставка экспонатов, изъятых у "черных копателей"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Две сотни уникальных экспонатов — крымских артефактов различных эпох, изъятых сотрудниками ФСБ у "черных археологов" за последние три года, — переданы Центральному музею Тавриды в Симферополе и представлены на выставке "ФСБ против "черных археологов", сообщил директор музея Андрей Мальгин.
Директор музея отметил, что передаваемые музею артефакты настолько уникальны, что "в значительной степени компенсируют потери музея из-за утраты экспонатов коллекции "скифского золота". С культурной и исторической точки зрения все экспонаты бесценны, сказал Мальгин, но есть обращающие на себя внимание артефакты.
Коллекция Центрального музея Тавриды (Симферополь) насчитывает более 100 тысяч экспонатов, среди которых значительное собрание археологических предметов, коллекция нумизматики, уникальное собрание графики XVIII — XIX веков с видами Крыма, содержательный фото- и документальный фонд. Археологическое собрание музея экспонировалось на международных выставках в Италии (1994, 1995 гг.), Франции (1997 г.), Германии (1999-2010 гг.). Часть экспонатов музея вошло в коллекцию "скифского золота", которая экспонировалась в Голландии в 2014 году и пока не возвращена обратно в Крым.
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