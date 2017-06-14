В Крыму открылась выставка экспонатов, изъятых у "черных копателей"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Две сотни уникальных экспонатов — крымских артефактов различных эпох, изъятых сотрудниками ФСБ у "черных археологов" за последние три года, — переданы Центральному музею Тавриды в Симферополе и представлены на выставке "ФСБ против "черных археологов", сообщил директор музея Андрей Мальгин.

"Это очень ценные вещи. Они отражают историю северного Причерноморья эпохи поздней римской империи (от I века до н.э. до IV века н.э.). Это прекрасная коллекция римского стекла, это очень хорошая поздняя античная бронза, это изделия из драгоценных металлов – золота и серебра. Страховая стоимость этих 200 экспонатов не менее двух миллионов долларов", — сказал Мальгин.

Директор музея отметил, что передаваемые музею артефакты настолько уникальны, что "в значительной степени компенсируют потери музея из-за утраты экспонатов коллекции "скифского золота". С культурной и исторической точки зрения все экспонаты бесценны, сказал Мальгин, но есть обращающие на себя внимание артефакты.

"Но вот можно сказать о золотой гривне – шейном украшении, украшенном головками львов. Это типичная боспорская вещь, найденная на Керченском полуострове, мужское украшение, которое носили представители знати, богатые люди", — сказал Мальгин.

Коллекция Центрального музея Тавриды (Симферополь) насчитывает более 100 тысяч экспонатов, среди которых значительное собрание археологических предметов, коллекция нумизматики, уникальное собрание графики XVIII — XIX веков с видами Крыма, содержательный фото- и документальный фонд. Археологическое собрание музея экспонировалось на международных выставках в Италии (1994, 1995 гг.), Франции (1997 г.), Германии (1999-2010 гг.). Часть экспонатов музея вошло в коллекцию "скифского золота", которая экспонировалась в Голландии в 2014 году и пока не возвращена обратно в Крым.

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