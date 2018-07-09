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Клиенты и партнеры "Натали Турс" не знают о механизме выплат компенсаций
Сюжет:
Ситуация с "Натали Турс" (68)
19:1609.07.2018
(обновлено:19:34 09.07.2018)
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Турагентство Натали Турс. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Туроператор "Натали Турс", испытывающий финансовые проблемы с июня, начал 5 июля выплату компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам. Компания тогда сообщала, что на прямые финансовые выплаты было уже направлено 800 тысяч рублей. Однако ряд опрошенных РИА Новости сотрудников, агентов и клиентов компании до сих пор не знает о механизме получения этих компенсаций.

Офис туроператора Натали Турс. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РСТ отмечает снижение задолженности "Натали Турс" перед туристами

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

В понедельник вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил РИА Новости, что "Натали Турс" ведет работу по реструктуризации своей задолженности перед туристами, в результате чего ее объем уменьшается. Он указал, что возможности туроператора рассчитаться с задолженностью перед туристами будут понятны, когда будет сформирован реестр. Вице-президент РСТ также подчеркнул, что "Натали Турс" занимала крайне небольшую долю на рынке выездного туризма.

Центральный офис "Натали Турс", расположенный у станции метро "Маяковская" с 4 июля принимает только корпоративных клиентов. Частные клиенты перенаправляются в офис компании на Павелецкой.

Вопрос без ответа

Офис туроператора Натали Турс. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Все туристы чартерных рейсов "Натали Турс" вернулись в Россию

Клиент "Натали Турс" Юрий приехал в офис компании на Павелецкой подать заявление на возврат денег. Он рассказал, что у него был тур в Испанию, но бронь в отеле была аннулирована туроператором. Полностью отменять тур и забирать деньги за него Юрий не планирует, поскольку билеты уже оплачены.

По его словам, он звонил в отель и предлагал выкупить бронь на номер заново, но она "сильно подорожала". "Говорю, давайте оплачу (номер — ред.), но там цена уже другая. Сильно поменялась, евро на 500", — рассказал клиент компании. Новую бронь в отеле он планирует взять у другого турагентства за счет полученных обратно у "Натали Турс" средств. Как именно будет происходить возврат денег за номер в гостинице, он пока не знает.

Турагент Михаил владеет фирмой, которая по франшизе ведет бизнес под брендом "Натали Турс". Он привез в офис туроператора толстую папку с заявлениями своих клиентов на возврат денег за потерянную бронь в отеле. "Будем надеяться, что будут возвращать. Моя задача, чтобы моим туристам деньги вернули. Жалко, просто людей жалко…. Самое главное, чтобы они (туроператор — ред.) вернули, а с туристами мы разберемся", — сообщил он.

По его словам, юридически возврат денег возможен только на расчетный счет. "Потому что есть какой-нибудь "ТурТревел", ты оплатил ему, и возвращаться все будет туда. Наличкой никто не будет раздавать. Возврат, скорее всего, только на расчетный счет", — полагает он.

Офис туроператора Натали Турс. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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О схеме возврата средств клиентам не знает и менеджер "Натали Турс", пожелавшая не называть свое имя. По ее словам, сотрудникам компании о любых изменениях сообщают в последний момент.

"До 30 сентября брони "Натали Турс" не осуществляются. Бронирование закрыто, это невозможно, все закрыто. Мы на данный момент принимаем только заявления. Мы ничего не знаем, мы просто сидим, условно говоря, и принимаем, никакой информации у нас нет. Мы так же, как и вы питаемся общими слухами. Мы даже с этим (выплатами компенсаций — ред.) не столкнулись. Мы сами вообще не знаем, что с этим будет, что будет с нами, что будет с агентством, что будет с "Натали Турс", — заявила она.

"Я могу даже сказать, что о том, что до 30 сентября приостанавливается деятельность, я узнала от туриста. Я ехала на работу, мне позвонили и сказали, что в СМИ прочитали, что до 30 сентября. Я об этом узнала от туриста. Нас так же не информируют", — добавила сотрудница компании.

Доступ в систему компании через сайт закрыт, заметила менеджер. "Мы можем только посмотреть заказы, мы даже аннулировать не можем ничего. Мы принимаем заявления только, все…. Мы между собой обсуждаем только слухи, которые есть. И начальство нам тоже ничего не говорило, они в центральном офисе", — сообщила она.

Президент и совладелец туроператора Натали Турс Владимир Воробьев во время пресс-конференции
© РИА Новости / Стрингер
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Она утверждает, что менеджеры "Натали Турс" в первую очередь думают о клиентах. "Мы очень надеемся, что будет возврат. Я этого очень хочу. Мы очень туристам рекомендуем оставлять билеты, потому что билеты все регулярные проплачены. Хоть чем-то вы 100% воспользуетесь, я думаю, что это самое здравое решение из всего, что есть. Больше половины, у меня 90% оставляют (билеты — ред.)", — рассказала она.

Другие турагентства она своим клиентам не рекомендует. "Я не могу на себя брать такую ответственность. Я же работаю здесь, если я и в своем агентстве ничего не знаю, как я могу рекомендовать им какое-то другое. Я не буду брать на себя такую ответственность", — пояснила она.

О том, будут ли сокращения в "Натали Турс", сотрудникам пока не сообщили. "Мы пока не думали о переходах (в другие места работы – ред.). Мы пока занимаемся туристами", — рассказала менеджер.

Турагент Михаил предположил, что с учетом сложной финансовой ситуации компании, сокращения персонала не исключены. "Понятия не имею (будут ли сокращения — ред.), но думаю, что будут. Куда им деваться? Сейчас у них продаж никаких нет", — сказал он.

Бренд под ударом

Офис туроператора Натали Турс
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В "Натали Турс" обещают вернуть клиентам деньги в течение 10 дней

Ряд агентств, работающих под брендом "Натали Турс", начал уходить под франшизы других туроператоров, чтобы не отпугивать клиентов.

Вице-президент Российский союз туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин пояснил РИА Новости, что если у оператора возникают проблемы – экономические или иные другие, "то агентство не должно работать, поэтому они стараются менять и вывеску, и франшизу, и просто партнерские отношения".

"Это для (привлечения – ред.) новых (клиентов – ред.), ведь он прекратил реализацию туров, а агентства же не могут не работать, правильно? Поэтому, конечно, они стараются найти новых более надежных партнеров. Тем более, те дестинации (страны, регионы – ред.), на которых "Натали" работала, там достаточно операторов", — указал он.

"Поэтому, конечно, они меняют формат взаимоотношений: по тем договорам неисполненные обязательства остаются, а новые, конечно, они ищут новых. И прямо скажем, если меняют вывеску, это тоже оправдано и понятно, потому что и репутационно и информационно был нанесен очень сильный удар", — заметил собеседник агентства.

Барзыкин отметил, что при смене вывески потребительские права не будут нарушены. "Тем более, что обязательства лежат в основном на туроператорах. Так что это не значит, что они скрываются от ответственности, нет. Тенденция, она же объективная: раз не продают, то зачем они нужны", — пояснил он.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
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