РСТ отмечает снижение задолженности "Натали Турс" перед туристами

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Туроператор "Натали Турс" ведет работу по реструктуризации своей задолженности перед туристами, в результате чего ее объем уменьшается, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Реестр требований сейчас составляется, размер задолженности будет понятен в ближайшие дни. Однако реструктуризация задолженности перед потребителем все же происходит, и в результате задолженность уменьшается", — сказал Барзыкин. Он указал, что возможности туроператора рассчитаться с задолженностью перед туристам будут понятны, когда будет сформирован реестр.

"У значительной части туристов есть авиабилеты, которые могут быть как использованы, так и возвращены потребителем. Кроме того, сами турагентства отправляют часть туристов, то есть на самом деле идет снижение задолженности, и за выходные мы получали значительно меньше негативных откликов", — отметил собеседник агентства.

Вице-президент РСТ также подчеркнул, что "Натали Турс" занимала крайне небольшую долю на рынке выездного туризма. "Думаю, ситуация будет разрешена, а даже если нет — помогут страховые компании", — заключил он.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

В прошлую среду глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что общий размер финансового обеспечения туроператора составляет 156,4 миллиона рублей, в том числе 150,5 миллиона рублей по договорам страхования гражданской ответственности туроператора.