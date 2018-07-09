Все туристы чартерных рейсов "Натали Турс" вернулись в Россию

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Все туристы-участники чартерных программ "Натали Турс", которые находились за рубежом, в минувшие выходные вернулись в Россию, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
"За субботу-воскресенье в Россию вернулись все туристы, купившие у "Натали Турс" туры с чартерными рейсами. Это 500 с небольшим человек, вернулись они на его чартерах. Программы завершены полностью, туристы отдохнули, не прекращали свой отпуск, то есть обязательства туроператора были исполнены", — сказал Барзыкин.
Он добавил, что еще около 3 тысяч человек по-прежнему остаются на отдыхе за границей. "Они также отдыхают, у них у всех есть обратные билеты, то есть и этот блок обязательств будет выполнен туроператором без привлечения страховых покрытий", — подчеркнул вице-президент РСТ.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компании несколько недель назад стало не хватать средств для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.
В прошлый четверг глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что за рубежом находились 3,592 тысячи человек, купивших путевки у "Натали Турс". По его словам, порядка 500 человек должны были прилететь в РФ к концу прошлой недели, оставшиеся 3 тысячи — в течение двух недель.
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