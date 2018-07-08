МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) пока не располагает данными о россиянах, пострадавших в ДТП в Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Пока у нас нет никаких данных", — сказала она.

Ранее генконсульство РФ в Анталье подтвердило, что шесть российских туристов получили легкие травмы в результате ДТП с автобусом на юго-западе Турции. По данным турецких СМИ, микроавтобус, который перевозил российских туристов из Мармариса в аэропорт Даламан провинции Мугла, столкнулся с трактором. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ позже сообщил, что пострадавшие в ДТП под Мармарисом российские туристы получили медпомощь и вылетели на родину.