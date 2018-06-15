Ростуризм получает десятки звонков от турагентств и клиентов Polar Tour

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правовое управление Федерального агентства по туризму (Ростуризм) получает десятки звонков от турагентов и клиентов компании Polar Tour, которая в пятницу заявила о приостановке деятельности, сообщила РИА Новости начальник управления ведомства Изо Арахамия.

Ранее группа компаний Polar Tour сообщила, что вынуждена приостановить деятельность и не может исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15 июня.

"Телефон не умолкает с самого утра. В правовое управление Ростуризма уже поступило порядка 30 звонков. Туристы пока звонят редко, так как они в первую очередь спрашивают с турагентств, у которых приобретали туры. В основном нам звонят агентские компании, у каждой из которых было в среднем по 3-6 туристов", — сообщила Арахамия.

"Пока не ясно точно, с какими туроператорами работала Polar Tour, но со слов турагентов мы узнали о некоторых туроператорах. Теперь нужно, чтобы они это подтвердили и сообщили, сколько всего туров было забронировано, сколько из них полностью или частично были оплачены. Тогда картина будет более или менее ясна", — сказала она.

По словам собеседницы агентства, после этого Ростуризм будет обращаться в Роспотребнадзор, который проверит соответствие заключенных договоров требованиям законодательства.

"Если обнаружатся несоответствие или нарушение закона, если в договоре не были указаны сведения, которые должны присутствовать там на основании закона, то за все это виновные будут наказаны. В любом случае туристы пострадать не должны — это позиция Ростуризма", — заверила Арахамия.