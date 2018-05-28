Ростуризм призвал сообщать туристам о вспышке лихорадки чикунгунья в Индии

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ростуризм призвал российских туроператоров, продающих путевки в Индию, предупреждать своих клиентов о текущей эпидемиологической ситуации в этой стране из-за вспышки лихорадки чикунгунья, а также рекомендовал россиянам учитывать эту информацию при планировании поездок, говорится на сайте ведомства.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Индию, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в связи с лихорадкой чикунгунья и о рекомендациях по профилактике данного заболевания", — следует из сообщения.

Кроме того, Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки в Индию, учитывать эпидемиологическую ситуацию и предпринимать профилактические меры.

По данным ведомства, заболевание наиболее распространено в индийских штатах Карнатака, Гуджарат и Махараштра. Но в ближайшие месяцы ожидается распространение лихорадки, говорится в сообщении.

Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. Основные симптомами заболевания является повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет.