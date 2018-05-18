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Китайских туристов ждут в Приамурье на космодроме Восточном и ГЭС
18:4118.05.2018
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Космодром Восточный
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая — РИА Новости. В Приамурье подготовили маршруты для туристов из КНР на космодром "Восточный" и три ГЭС, сообщает Минвостокразвития.

В пятницу в Благовещенске началась выставка-ярмарка "АмурЭкспоФорум", в ее рамках прошла протокольная встреча делегаций Амурской области и округа Большой Хинган (КНР).

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Для туристов из КНР в Амурской области подготовили маршруты на космодром "Восточный". А также на Бурейскую, Зейскую и Нижне-Бурейскую ГЭС. Помимо этого, получают развитие такие направления как сельский и бытовой туризм, экстремальный отдых, экотуризм",- сообщает Минвостокразвития.

Благовещенск и Хэйхэ (КНР) граничат по реке Амур, Приамурье занимает третье место по популярности у туристов из Китая, уступая Москве и Приморью.

На протокольной встрече делегации также обсудили участие в первом международном туристическом форуме, который пройдет в Приамурье 23-28 августа.

Министерство сообщает, что на форуме соберутся авиаторы со всей России, туристы, любители экстремального отдыха, байкеры, велосипедисты, представители турбизнеса.

"Руководитель китайской делегации, заместитель главы администрации округа Большой Хинган Ли Цзюнь отметил, что китайская сторона готова в нем поучаствовать", — говорится в информации.

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