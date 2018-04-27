Срок оформления виз в Финляндию значительно увеличился

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Срок оформления финского шенгена в Петербурге сейчас составляет около 18 – 20 дней, из-за праздников получить визу можно только в середине мая, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Если обращаться за визой в ближайшие дни, ее можно будет получить только в середине мая. В Генконсульстве объясняют пролонгацию сроков оформления виз чередой праздников.
"Количество подаваемых заявлений сегодня примерно такое же, как и было в этот же период прошлого года, — информирует финская сторона. — Однако срок рассмотрения документов пришлось увеличить в связи с тем, что на апрель-май выпадает особенно много праздничных дней, когда диппредставительство закрыто".
При этом в Генконсульстве поясняют, что российским заявителям не стоит опасаться прошлогоднего визового "коллапса", когда весной визы оформлялись в течение месяца вместо привычных двух недель (по факту виза делается и быстрее – за 10-11 дней).
По данным финских дипломатов, пиковые периоды в подаче заявлений на визы в Петербурге наблюдаются в одно и то же время: до майских праздников, летом, а также в ноябре-декабре.
В прошлом году Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге выдало 590 тысяч шенгенских виз, что на 66% превысило результаты прошлого года. Большинство виз были многократными.
В общей сложности, за январь-март 2018 года консульство приняло чуть более 123 тысяч визовых заявлений, что на 7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Более 99% от общего количества выданных в первом квартале виз являются многократными.
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