В Санкт-Петербурге появится туристическая карта гостя Visit SPB

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Комитет по туризму Санкт-Петербурга заявил о создании карты гостя, которая поможет сэкономить при посещении культурных мероприятий города.

Карту можно будет приобрести в кассах партнера проекта "Кассир.ru" или в информационных офисах Visit Petersburg.

В данный проект планируют инвестировать более 100 миллионов рублей.