Обезьяны в зоопарке Веллингтона отбились от пришедших за ними воров

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В зоопарке новозеландского города Веллингтон беличьи обезьяны прогнали воров, которые решили их похитить, сообщает UPI.
В пятницу ночью грабители проникли в вольер, но, как поняли сотрудники зоопарка на следующее утро, не смогли забрать ни одну из двенадцати обезьян. При этом у некоторых животных наблюдались незначительные ранения.
В социальной сети администрация зоопарка поделилась предположением о возможной драке между ворами и обезьянами, из которой животные одержали победу.
"Мы держим их вместе, чтобы они могли поддерживать друг друга, пока не вернутся к обычному режиму", — говорится в том же сообщении. — Мы будем внимательно следить за ними в течение следующих нескольких дней, чтобы убедиться, что они здоровы".
Саймири или беличьи обезьяны – очень большая редкость для зоопарков. Они водятся в тропических лесах, превышают 30 сантиметров в высоту и весят до одного килограмма. Питаются животные насекомыми и маленькими птицами. Часто используют свой хвост для тепла: обматывают его вокруг шеи или обнимают друг друга.
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