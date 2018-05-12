Все в сад! Где в России лучшие парки для прогулок и отдыха

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Открытые уроки танцев или катание на скейтборде, утренняя пробежка или упражнения на спортивных тренажерах, пленэр у озера или одинокие прогулки по укромным тропинкам — в лучших парках отдыха каждый найдет занятие по душе.

Парк Горького, Москва

© Фото предоставлено пресс-службой Парка Горького Парк Горького в Москве © Фото предоставлено пресс-службой Парка Горького Парк Горького в Москве

В этом году главный парк культуры и отдыха России отмечает 90-летие. Несколько поколений москвичей и гостей столицы приходят сюда, чтобы позаниматься спортом, покататься на катамаранах или просто погулять по аллеям. Кстати, они почти полностью сохранились в том виде, как их задумывал архитектор-конструктивист Константин Мельников.

© Фото предоставлено пресс-службой Парка Горького Отдыхающие в парке Горького в Москве © Фото предоставлено пресс-службой Парка Горького Отдыхающие в парке Горького в Москве

Сегодня к парку Горького относятся также крупнейший в России музей скульптур под открытым небом "Музеон", пейзажный парк "Нескучный сад" и природный заказник "Воробьевы горы".

© Фото предоставлено пресс-службой Парка Горького Отдыхающие в парке Горького в Москве © Фото предоставлено пресс-службой Парка Горького Отдыхающие в парке Горького в Москве

С мая по август два раза в неделю в парке проводит занятия школа фехтования, где любой желающий старше десяти лет может научиться базовым приемам и принять участие в тренировочных боях.

Публикация от Парк Горького (@parkgorkogo) 11 Апр 2018 в 6:04 PDT

Также для поклонников спорта откроются культурно-спортивный центр, скейт-парк и выставка скульптур, приуроченная к чемпионату мира по футболу.

"Зарядье", Москва

© Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" Парк "Зарядье" в Москве © Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" Парк "Зарядье" в Москве

Природно-ландшафтный парк, открывшийся прошлой осенью, задумывался как флагманский в масштабах страны. Над проектом "Зарядье" работал международный консорциум во главе с американским бюро и московские урбанисты. В 2018 году он вошел в топ-15 по версии архитектурного портала ArchDaily.

Парк разбит на искусственном основании с переменным ландшафтом, включающим холмы и низины. Представлены разные климатические зоны России: хвойный, прибрежный и смешанный леса, березовая роща, степь и луг.

© Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" Отдыхающие в парке "Зарядье" в Москве © Фото предоставлено пресс-службой парка "Зарядье" Отдыхающие в парке "Зарядье" в Москве

На территории "Зарядья" есть подземный музей с фрагментом Китайгородской стены XVI века, скоро первых посетителей примет "Ледяная пещера" — зона минусовых температур с художественной инсталляцией, посвященной Крайнему Северу.

Публикация от Тимур (@blvck.tm) 10 Май 2018 в 6:20 PDT

С мая по сентябрь состоятся выступления симфонических, камерных, оперных и хоровых коллективов, солистов Большого театра России, "Геликон-оперы", оркестра "Виртуозы Москвы", Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и других.

Центральный парк имени Кирова, Санкт-Петербург

© Фото предоставлено пресс-службой ЦПКиО им. С.М.Кирова Тюльпаны в ЦПКиО им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге © Фото предоставлено пресс-службой ЦПКиО им. С.М.Кирова Тюльпаны в ЦПКиО им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге

Первым владельцем Елагина острова, где находится парк, был государственный деятель петровских времен, дипломат Петр Шафиров. В начале XIX века поместье, проданное Кабинету Его Императорского Величества, перешло Александру I. Перестройку дворца поручили архитектору Карлу Росси, изменившему и весь окружающий ландшафт.

В 1932 году на острове открыли Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова, куда сейчас входят летний императорский Елагинский дворец, Конюшенный, Оранжерейный корпуса и другие историко-архитектурные памятники. С 1990 года парк — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Публикация от @anzhelika_voronkova 8 Май 2018 в 12:22 PDT

В мае здесь пройдут фестиваль тюльпанов, фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями, в июле — фестивали "Опера — всем" и "Усадьба Jazz", а в августе — фестиваль уличных театров "Елагин парк".

Летний сад, Санкт-Петербург

Петр I распорядился создать здесь сад фонтанов с регулярным, то есть геометрически правильным, парком в 1704 году, практически сразу после основания города. Раньше прогулочные зоны в России никогда не украшали скульптурами, и Летний сад стал первым, где поставили статуи, закупленные в Италии под присмотром и по выбору самого императора.

Сначала сюда пускали только избранных, но в XIX веке парк сделали общедоступным, а также, следуя моде, прекратили подстригать деревья. В результате Летний сад, сохранив планировку регулярного, превратился в пейзажный.

Публикация от O L Y A 🐥 (@o.v.ch) 9 Май 2018 в 10:15 PDT

В 2009–2011 годах провели масштабную реконструкцию, вернув парку первоначальный, симметричный, вид. Все скульптуры заменили копиями: оригиналы теперь выставлены в Михайловском замке. Кроме того, восстановили большинство фонтанов, разрушенных наводнением 1777 года.

Парк "Краснодар", Краснодар

Парк у одноименного стадиона построил бывший владелец крупной сети супермаркетов Сергей Галицкий. Проект, уделяющий большое внимание рельефу местности, разрабатывало немецкое архитектурное бюро.

С высоты птичьего полета парк выглядит очень замысловатым: с прудами необычной формы, спиральными дорожками и лавками, выстроенными в геометрическом узоре. Впрочем, и с земли парк удивляет — холмами и каньонами, которые визуально увеличивают относительно небольшую территорию (22 гектара).

В парке есть детские и спортивные площадки, фонтаны, а также амфитеатр, где, в частности, показывают кино. Половина территории приходится на зеленые насаждения: сосны бонсай, дикие сливы, дубы.

Олимпийский парк, Сочи

Один из главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, парк и сейчас остается местом притяжения для туристов, которые любят гулять между стадионами и Дворцами спорта.

Публикация от Елена (@lomovtceva) 10 Май 2018 в 4:20 PDT

В Олимпийском парке каждый вечер с 20:30 до 21:30 — шоу Поющих фонтанов. Неподалеку — первый в России тематический "Сочи Парк" с двадцатью аттракционами европейского уровня.

Парк имени Анны Ахматовой, Севастополь

© Фото : Юрий Югансон Парк имени Анны Ахматовой © Фото : Юрий Югансон Парк имени Анны Ахматовой

Парк с прилегающим к нему пляжем "Солнечный" открыли после реконструкции в этом году. Строители привели в порядок все дорожки, оборудовали спортивные площадки, детский игровой городок, установили теневые навесы, души и кабинки переодевания в пляжной зоне.

Публикация от Шпагина Елена (@shpagina.lena) 27 Апр 2018 в 6:14 PDT

Парк назван в честь поэта Серебряного века: Анна Ахматова каждое лето в возрасте от семи до 30 лет отдыхала на даче в Туровке, неподалеку от Херсонеса Таврического, включенного сейчас в границы Севастополя.