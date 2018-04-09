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Как меняется Крым к новому сезону: снос шалманов и благоустройство парков

08:0009.04.2018
(обновлено: 11:06 09.04.2018)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПарад тюльпанов в Никитском ботаническом садуПарад тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Курортный сезон все ближе, а значит, Крым ждет очередная конкурентная схватка за туристов, которая в этом году может быть жестче из-за открытия для россиян Египта и выгодных предложений по отдыху в Турции. Что изменилось на полуострове в межсезонье и что еще планируют успеть власти до наступления лета — в материале РИА Новости.

Парки и скверы

Водолаз аварийно-спасательной службы Крым-Спас во время работы по обследованию и очистке дна акватории пляжей Крыма перед началом курортного сезона
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Эколог из Алушты Николай Казачок рассказывает, что в Крыму ждут увеличения туристического потока, ведь почти достроили Керченский мост и расширили аэропорт Симферополя. В городах оживление: ремонтируют дороги, детские площадки, благоустраивают скверы и парки, в том числе и силами местных жителей.

"Мы всем миром на субботниках привели в порядок сквер на улице Свердлова в Алуште, — говорит Николай. — А потом приехали представители власти и торжественно, с помпой назвали сквер в честь татарского хирурга Гирея Багирова. Мы не расстроились — главное, в сквере теперь приятно гулять".

© Фото : Юрий ЮгансонПарк имени Анны Ахматовой
© Фото : Юрий Югансон
Парк имени Анны Ахматовой
Прыжок в море с пирса на городском пляже Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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В конце февраля в Севастополе реконструировали Парк имени Анны Ахматовой и прилегающий к нему пляж "Солнечный". Обустроили пешеходные дорожки, открыли теннисный корт и футбольное поле, детские игровые городки, в пляжной зоне поставили теневые навесы, души и кабинки для переодевания. Cмонтировали наружное освещение, архитектурную подсветку, оборудовали зоны Wi-Fi.

"В таком хорошем состоянии, как сейчас, парк и пляж, думаю, были только при открытии в советские времена, — говорит фотограф из Севастополя Юрий Югансон. — Последние лет десять парк приходил в упадок: лестницы и дорожки разрушились, света не было, зато было несколько ночлежек бомжей".

© Фото : Юрий ЮгансонПарк имени Анны Ахматовой
© Фото : Юрий Югансон
Парк имени Анны Ахматовой

Недостатки местные тоже отмечают. Юрий Югансон задается вопросом: "Я пока не понял, куда люди будут ходить в туалет? При первичном устройстве пляжа он был, теперь на его месте ротонда".

Житель Севастополя Андрей Гусаченко, посетивший пляж и парк одним из первых, рассказал, что, похоже, "на левом пирсе покрасили по ржавчине только те леера, что видно с пляжа, понятно было, что мэр так далеко не пойдет".

В Симферополе власти сейчас занимаются реконструкцией самого большого парка города — имени Гагарина. Территорию разделят на три зоны: для спортсменов, семей с детьми и для посетителей старшего возраста. Сейчас завершился первый этап работ: заасфальтированы новые дорожки, вокруг озера уложена плитка, обрезаны деревья, проведен Wi-Fi, высажены новые деревья.

© Фото : РИА Новости Крым/Александр ПолегенькоРеконструкция в Парке имени Гагарина в Симферополе
© Фото : РИА Новости Крым/Александр Полегенько
Реконструкция в Парке имени Гагарина в Симферополе
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Местные жители порой жалуются на "новые асфальтовые дорожки и старые аттракционы, слишком высокие уличные фонари и слишком низкие скамейки, открытые электрощиты, уродливые бордюры, неправильно подрезанные деревья и грязь".

Директор парка Александр Шабанов пояснил РИА Новости, что те изменения, которые горожане сегодня видят в прогулочной зоне, "это только начало", по которому не стоит судить о проекте реконструкции в целом.

До конца года рассчитывают в том числе заменить старые аттракционы, построить детскую площадку, открыть попугайник.

Пляжи Крыма

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВид на район Профессорский уголок города Алушта на закате
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вид на район Профессорский уголок города Алушта на закате
Закат в Евпатории. Архив
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Крымские пляжи начали готовить к купальному сезону

Пляжам в этом сезоне в Крыму уделяют особое внимание — облагораживают и оборудуют новые. Так, в Евпатории, к примеру, привели в порядок главную набережную.

"Мне очень нравится, как проходит реконструкция набережной Терешковой, которая до этого была буквально в руинах, — рассказывает предприниматель из Евпатории Роман Скрыпин. — Там, где раньше стояли ржавые конструкции и куча торговых палаток, теперь — теневые навесы в едином стиле, раздевалки, зоны отдыха".

Кроме того, местные жители отмечают, что все пляжи (кроме детских и лечебных) стали бесплатными, деньги берут только за аренду лежаков и другие дополнительные услуги.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДемонтаж торгового комплекса "Еда" на набережной Ялты
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Демонтаж торгового комплекса "Еда" на набережной Ялты

К майским праздникам глава республики Сергей Аксенов пообещал снести на набережной в Алуште незаконные торговые объекты, в народе называемые "шалманы".

На Приморском пляже Ялты их уже демонтируют, а также меняют плитку и строят пляжные навесы. К началу сезона планируют установить памятник святым Петру и Февронии.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПраздничное световое оформление одной из улиц Ялты в вечернее время
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Праздничное световое оформление одной из улиц Ялты в вечернее время

Домохозяйка из Ялты Дарья Титова ожидает изменений в организации дорожного движения в городе: "В Ялте дороги в основном узкие и извилистые. Предстоит открытие Керченского моста, мы все этого очень ждем, но что будет в городе с транспортом? Может случиться коллапс!"

Федеральная программа

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкТрактор ровняет щебень на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Трактор ровняет щебень на пляже в Ялте

Крым меняется, причем старается делать это эффективно. Так, 30 марта власти объявили о введении новой системы контроля за федеральной целевой программой развития региона до 2020 года. На нее этом году потратят 75 миллиардов рублей.

Туристы, прибывшие на отдых в Крым, выходят из здания международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Весной и летом в Крыму будут организованы полеты по 67 направлениям

Программа подразумевает создание в Крыму пяти туристских кластеров: "Детский отдых и оздоровление" в Евпатории,  "Лечебно-оздоровительный отдых" в городе Саки, "Черноморский" в Черноморском районе, "Коктебель" в одноименном поселке и бальнеологический комплекс в районе озера Чокракское (поселок Курортное). В каждом планируется создание или реконструкция инфраструктурных объектов.

© Фото : пресс-служба администрации Евпатории "Малый Иерусалим" в Евпатории во время реконструкции
© Фото : пресс-служба администрации Евпатории
"Малый Иерусалим" в Евпатории во время реконструкции
Круизный лайнер Князь Владимир
© РИА Новости / Василий Батанов
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Круизы из Сочи в Крым возобновятся с 29 апреля

В рамках программы в Евпатории завершается реконструкция улиц туристического маршрута "Малый Иерусалим" в средневековом центре города. Там заменили дорожное покрытие, поставили фонари, тематические скамейки: для влюбленных и скамейку-клумбу.

Теперь туристы могут воспользоваться единым билетом для посещения пяти объектов маршрута: мечети Джума-Джами, синагоги Егия-Капай, караимских кенасс (молитвенных домов), культурно-этнографического центра "Одун-базар къапусы" (ворота крепости XV века), комплекса "Текие (обитель) дервишей".

В городе Саки вдоль берега озера строят прогулочную набережную, рассчитывая завершить работы к концу 2019 года.

В Черноморском районе и в районе озера Чокракское реконструируют дороги, системы водоснабжения и строят коллекторы.

В Коктебеле в рамках федеральной программы на набережной снесут "шалманы", расширят пляжи и восстановят декоративное оформление.

Мэр Феодосии Сергей Фомич рассказывает, что работы в Коктебеле приходится вести ежегодно: набережную строили в 2006 году и использовали для балясин облегченные материалы, которые за межсезонье уничтожает агрессивная среда и отдыхающие.

Чокракское озеро: лечебные грязи в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро расположено на востоке Крыма, на Керченском полуострове, недалеко от села Курортное.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Чокракское озеро расположено на востоке Крыма, на Керченском полуострове, недалеко от села Курортное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОзеро Чокрак — самое минерализованное в Крыму, поэтому его грязи часто используют в медицине.Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Озеро Чокрак — самое минерализованное в Крыму, поэтому его грязи часто используют в медицине.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ формировании грязей этого озера участвуют соль и рапа, а также сереводородные источники и грязевые вулканы, расположенные на дне Чокрака.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В формировании грязей этого озера участвуют соль и рапа, а также сереводородные источники и грязевые вулканы, расположенные на дне Чокрака.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкРапа и грязь Чокрака полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, заболеваниями нервной системы.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рапа и грязь Чокрака полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, заболеваниями нервной системы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму.Отдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОбщие запасы грязей озера специалисты оценивают в 4600 тысяч метров кубических.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Общие запасы грязей озера специалисты оценивают в 4600 тысяч метров кубических.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на полезные свойства местных грязей, отдыхающим следует помнить, что лечение в озере противопоказано беременным, диабетикам, астматикам и людям, больным туберкулезом, гипертонией и аритмией.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Несмотря на полезные свойства местных грязей, отдыхающим следует помнить, что лечение в озере противопоказано беременным, диабетикам, астматикам и людям, больным туберкулезом, гипертонией и аритмией.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро расположено между поселком и Генеральскими пляжами и отделено от Азовского моря небольшим перешейком.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро расположено между поселком и Генеральскими пляжами и отделено от Азовского моря небольшим перешейком.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа озере есть источник питьевой минеральной воды.Шилоклювка на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На озере есть источник питьевой минеральной воды.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро в глубину достигает 1,3 метра.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро в глубину достигает 1,3 метра.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЦелебные свойства местных грязей были известные еще в древности. Тогда озеро называлось Метака. В 66 году до н. э. здесь лечили властелина Боспора Митридата Евпатора. Грязи озера использовали воины Александра Македонского и крымские ханы.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Целебные свойства местных грязей были известные еще в древности. Тогда озеро называлось Метака. В 66 году до н. э. здесь лечили властелина Боспора Митридата Евпатора. Грязи озера использовали воины Александра Македонского и крымские ханы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНазвание Чокрак в переводе с крымскотатарского означает "родник".Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Название Чокрак в переводе с крымскотатарского означает "родник".
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Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
yungaqw
Главное цены сделать не выше чем в заграницах,не смотря на желание хапнуть,вот тогда будет толк.
08:19
09.04.2018
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foxxxx-06
А сценами то что?? Если как в прошлом году, так за эти деньги можно слетать в Турцию с семьей чем отдохнуть в Крыму одному.
08:33
09.04.2018
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