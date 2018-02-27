В новом сезоне в Крыму увеличат количество пляжей

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министерство курортов и туризма Республики Крым заявляет, что к открытию курортного сезона 2018 года количество пляжей будет увеличено до 450. Также за первые два месяца этого года было заключено 64 договора о благоустройстве пляжей, в ближайшее время пройдут повторные конкурсы в Ялте и Феодосии.

"Прошу администрации этих регионов активизироваться, тем более, что это касается закрепления пляжей в таких востребованных туристами регионах как Ливадия или Коктебель", — сообщил на заседании крымского правительства министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Напомним, Министерство курортов и туризма разработало соответствующее распоряжение, которым был утверждён план по подготовке и проведению курортного сезона 2018 года.

Ремонтируются дороги и подъездные пути к пляжам, с учетом потребностей маломобильных групп населения восстанавливают дорожную разметку и указатели, разрабатываются меры по уборке прилегающих к пляжам обочин, тротуаров и парковок.

За своевременное открытие пляжей и их работу в течение всего сезона несут персональную ответственность главы администраций муниципальных образований республики.