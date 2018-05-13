Так я полетела на Бали. Просто купила билеты до Денпасара и подумала, что дальше как-нибудь разберусь. На путевку у меня никак бы не хватило, они до сих пор на Бали неоправданно дорогие. Отель на острове мне нашел «местный» русский парень, мы с ним списались во «ВКонтакте», а по приезде он встретил меня на байке и провез по нескольким отелям, я остановилась там, где мне понравилось. На следующий день взяла в аренду байк и нашла себе отель еще лучше. Нет, я не знала английского и байк водить не умела, просто не боялась попробовать. Это сильно меняет. Да и не зря говорят про магию Бали, она реально работает, сколько бы туристов там ни было.