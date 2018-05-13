Если нет страха – возможно все!
Советы и лайфхаки от блогера-путешественницы, объехавшей полмира
Ольга Цынская

Что может заставить поменять отличную работу на ветер странствий, дорогую стильную одежду — на кеды и рюкзак? Как понять, что путешествия, а не офис и городская суета, и есть твоя настоящая жизнь? Известная блогер-путешественница, ведущая проекта «Двое и алоэ» Олеся Облачная в интервью РИА Новости объяснила, чем отпуск отличается от путешествий, как ездить по разным странам с минимальным бюджетом, и рассказала, куда хочется возвращаться снова и снова, а в какие места — больше ни ногой.

Бали.
© Борис Коновалов
На то, чтобы оставить высокооплачиваемую работу в рекламном агентстве и отправиться в странствия, меня «вдохновили» московский офис и руководящая должность.

Я пришла домой, замученная начальником, клиентами и подчиненными. Пришла и открыла свой шкаф — там висела куча дорогой одежды. И тут меня пробрало: и вот на это на все я трачу свою жизнь! Эта мысль не давала мне покоя, пока я не договорилась с руководителем о переходе на удаленный формат работы и не купила билет в один конец в Мексику.

Не знаю, почему так «бомбануло» из-за шмоток, я ведь люблю красивую одежду. Наверное, потому, что современный мир просто чокнулся на потребительстве. На самом деле нам нужно гораздо меньше вещей.

Я изначально шла в рекламу с осознанием, что наступает эра фриланса и SMM дарит в некотором смысле крылья. А потом еще и блоги появились — это вообще волшебная палочка. Поэтому пять лет в офисе были подготовкой к свободе, хорошей школой самоорганизации, деловых встреч и переписок. Я считаю, что именно из-за отсутствия этих навыков многие не могут построить удаленный бизнес. Чтобы успешно работать на фрилансе, нужно понимать, как действует офис и что в головах у «этих людей».

Первыми шагами можно считать понимание, что, если отпуск присоединить к новогодним праздникам, получится три недели. А если договориться на удаленку в промежуток между майскими, это два больших отпуска, и можно сгонять куда-то подальше.

Так я полетела на Бали. Просто купила билеты до Денпасара и подумала, что дальше как-нибудь разберусь. На путевку у меня никак бы не хватило, они до сих пор на Бали неоправданно дорогие. Отель на острове мне нашел «местный» русский парень, мы с ним списались во «ВКонтакте», а по приезде он встретил меня на байке и провез по нескольким отелям, я остановилась там, где мне понравилось. На следующий день взяла в аренду байк и нашла себе отель еще лучше. Нет, я не знала английского и байк водить не умела, просто не боялась попробовать. Это сильно меняет. Да и не зря говорят про магию Бали, она реально работает, сколько бы туристов там ни было. 

В гостях у шамана племени уитото в Колумбии.
© Борис Коновалов
Первое, что следует уяснить, — это разницу между путешествием и отпуском.

В отпуске ты тратишь деньги, отдыхаешь. В путешествии живешь и познаешь окружающее. Никогда не получится действительно узнать страну, если ты жил там по системе «все включено» или близко к этому.

Знаете, на Занзибаре мы обнаружили улицу «для белых». Там с одной стороны рестораны, с другой — отели с выходом на пляж.

Вход на улицу с двух сторон охраняют, местные по дресс-коду туда не пройдут. А ведь многие за пределы этой улицы не выходят, видят только этот искусственный мир. Так вот это не путешествие.

Как прожить бюджетно в путешествии? Есть, например, варианты экономии на альтернативах. 

Вместо такси — пешие прогулки или общественный транспорт. Проехался один раз в набитой африканской маршрутке, и сразу +100500 к пониманию местного менталитета. Выбираем рестораны не по внешнему пафосу, а по отзывам. Мы всегда находим недорогие и очень вкусные места. Отзывы смотрим по tripadvisor.ru. Иногда пользуемся Couchsurfing. Если коротко, это сервис, по которому можно найти бесплатное жилье почти в любой точке мира. Если подробнее — это целая философия, и она не влезет в рамки нашего интервью. 

Временами передвигаемся автостопом. Не потому, что нет денег, а потому, что это интересное приключение.

Конечно, подобные методы не для всех. Из общедоступных рекомендую следить за горящими путевками, подписавшись на рассылку какого-нибудь агрегатора дешевых туров. Самостоятельно дешевле путешествовать в далекие места типа Мексики, Колумбии, Бразилии, Малайзии, Сингапура. А, скажем, в Турцию, Гоа и Европу — экономнее по горящим путевкам. 

Водопады Манауса, Бразилия.
© Борис Коновалов
Я не выбираю страны, страны выбирают меня. Серьезно.

На Бали я полетела, потому что нашла дешевые билеты. В Мексику отправилась — там подруга. В Колумбию — в джунглях хотела пожить, и связи с шаманом имелись. В Африке сейчас рабочий проект был. Я даже иногда думаю, что неплохо было бы начать выбирать, а не так — куда бог пошлет. 

Сафари в Танзании, Африка.
© Борис Коновалов
Самый популярный вопрос, который задают мне друзья: на какие деньги я путешествую?

Сначала, когда я переехала в Мексику, работала удаленно в том же московском агентстве. Для этого приходилось каждый день вставать в четыре утра, чтобы быть онлайн хотя бы к московскому обеду. Потом мне надоело, что вокруг кактусы и океан, а общаться приходится все с теми же столичными проблемами и ритмом. Перешла на клиентов в SMM.

Сейчас организую блог-туры, последний раз вот на Килиманджаро ездили.

Организовали свой проект — первый в России блог в формате прямых эфиров, везде с нами путешествует наш талисман — алоэ. 

В путешествиях, конечно, было много приключений.

То клопы в столице Гватемалы покусали (отель с виду приличный был!), то в Грозном нас ночью дяденьки с автоматами приняли. Один раз наш алоэ чуть не умер. Мы плыли по Амазонке на пассажирском судне из Колумбии в Бразилию. Поскольку у нас не было гамака (местные их подвешивают на палубах — так и едут), нам разрешили поставить палатку на верхней палубе. Ночью тропический ливень залил алоэ, мы забыли его в палатку спрятать.

Поэтому по приезде в Манаус первым делом пришлось рассыпать родной чернозем по отельному номеру — сушили. До сих пор интересно, что о нас подумал персонал этого отеля.  

А! Вот еще вспомнила. Не секрет, что в Индии за все нужно люто торговаться. Представьте, идут оживленные торги за шелковое сари, я уже привела аргумент, что девушке-студентке из России надо делать скидку, что у нас в стране не Америка и валюта низко пала. А потом вместо «I am not very rich» («Я не очень богата») заявляю: «I am not very bitch». Индус ржал как конь, даже друзей позвал. Скидку сделал хорошую, то есть иногда плохой английский в путешествиях может даже помочь. 

Корабль из Колумбии в Бразилию по Амазонке.
© Борис Коновалов
Если подумать, куда бы обязательно хотела вернуться, уверенно скажу, есть три таких места.

Пенанг — остров в Малайзии, где безумно ласковый океан и невероятно аутентичные районы трех культур: малайской, индийской и китайской. То есть, побывав на одном острове, можно словно в три страны съездить. Самосир — остров на острове Суматра посреди озера Тоба, образовавшегося от кратера вулкана, это в Индонезии. И Сингапур. Ну, тут, я думаю, все понятно. Просто три дня в этом городе-государстве для меня кощунственно мало. 

И есть три места, куда я больше ни ногой.

Гватемала-Сити (столица Гватемалы) — из-за упомянутых клопов. Или Дар-эс-Салам (столица Танзании) — там просто совершенно нечего делать, разруха и жуть. 

Мертвое море, Израиль.
© Борис Коновалов
Я много путешествую по России и не устаю удивляться красоте и разнообразию нашей природы.

Хотите на пляж с белым песком? Мыс Тарханкут в Крыму вполне сравнится с мексиканскими пляжами. Горы с пейзажами? Пожалуйста — Северная Осетия, два часа лета от Москвы, и оказываешься просто в каком-то нескончаемом наслаждении видами альпийских лугов, новозеландских холмов и горной гряды Северного Кавказа. Мистика и места силы? Бегом на Ольхон, пока его окончательно китайцы не заняли. 

Всем тем, кто хочет что-то поменять в своей жизни, но не решается, хочу сказать: главное — не бойтесь. Страх — это единственное ограничение в нашей жизни. Если нет страха, возможно все.

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена