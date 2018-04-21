Филипп Киркоров показал своим детям Санкт-Петербург и Эрмитаж

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров в первый раз показал дочери Алле-Виктории и сыну Мартину Санкт-Петерург и музей Эрмитаж, пишет певец в социальной сети.

"Потрясающе провели наш первый день из трёх в любимом Санкт-Петербурге, — делится Филипп в подписи к фото. — Это первый визит @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov в этот легендарный город и первая экскурсия, конечно же, в Эрмитаж! И это было незабываемо!!"

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 20 Апр 2018 в 9:18 PDT

Большинство комментариев к публикации посвящены внешнему виду певца, некоторые пользователи также отмечают то, что Филипп, на их взгляд, правильно воспитывает детей.