Якутия на фестивале Дальнего Востока предложит персональные турпутевки

ЯКУТСК, 5 дек – РИА Новости. Якутия на фестивале Дальнего Востока в Москве предложит туристам персональные путевки, сообщила РИА Новости представитель Национального туристско-информационного центра "Якутия" Наталья Тюкавкина.

Фестиваль Дальнего Востока в московском Экспоцентре пройдет с 13 по 15 декабря. В рамках мероприятия запланировано заключение ряда соглашений между министерством предпринимательства республики и представителями рынка туристических услуг, крупными туроператорами, а также Национальным туристическо-информационным центром. Особое внимание будет уделено и самим любителям путешествий.

"Желающие смогут заполнить заявку на отдых в республике, указав свои запросы. В дальнейшем эти заявки будут обработаны, и туристы получат персональное предложение от якутских туроператоров", — рассказала Тюкавкина.

По словам сотрудника регионального туристско-информационного центра, основной акцент на выставке будет создан на демо-презентации событийных туров по Якутии.

"Нашим гостям будет предложена виртуальная прогулка по Царству вечной мерзлоты в уникальном комплексе в виде огромного не тающего ледника внутри горы с музеями и аттракционами. Также для посетителей состоится презентация Национального природного парка "Ленские столбы", представляющего собой ландшафтный ансамбль протяженностью более 40 километров на берегу реки Лена. В демо-версии будут также представлены яркие событийные туры — "Зима начинается с Якутии" и "Путешествие на Полюс холода". В 3D фотозоне в виде снежинки посетителям будет предложено сфотографироваться и поделиться снимком в соцсетях с хештегом "Зима начинается с Якутии", — отметила она.

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