В горах Хакасии сильный мороз осложняет поиск четырех туристов

КРАСНОЯРСК, 5 дек — РИА Новости. Экстремально низкая температура осложняет поиск четырех туристов на снегоходах, пропавших в горах Хакасии более недели назад, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Четверо туристов на снегоходах пропали в поселке Приисковый в Хакасии. По уточненной информации СК, трое пропавших — жители Красноярского края, еще одна женщина — жительница Саяногорска (Хакасия).
Утром 24 ноября они выехали на трех снегоходах в район урочища Панфиловское и Левая Сарала Орджоникидзевского района Хакасии. В установленное время они не вернулись и на связь не вышли. В данный момент их разыскивают более 70 спасателей, полицейских и волонтеров. Вертолет не смог подключиться к поискам из-за погоды. В четверг, 29 ноября, спасатели нашли три снегохода и убежище, в котором укрывались туристы. Сами туристы не были обнаружены.
"Операция по поиску пропавшей группы туристов в окрестностях поселка Приисковый Орджоникидзевского района продолжается. Работу спасателей серьезно осложнили низкие температуры, установившиеся в Хакасии, сегодня утром термометры в зоне поиска показали минус 41 градус", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в среду в Приисковом пройдет совещание совместно со спасателями, представителями властей района и баз отдыха. Один из вопросов – реорганизация работы поисковых групп. При этом речи о приостановке поисковой операции не идет. Также планируется обсудить и выработать общие рекомендации и правила безопасности для туристов и рекомендовать их к использованию всем, кто предоставляет услуги отдыха.
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