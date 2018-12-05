Минск популярнее Лондона. Куда чаще всего летают российские бизнесмены

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Самым востребованным зарубежным направлением среди бизнес-путешественников в 2018 году стал Минск, сообщает OneTwoTrip for Business.

Проанализировав спрос на перелеты за границу среди бизнес-путешественников в 2018 году, онлайн-сервис составил рейтинг самых популярных зарубежных городов для деловых поездок.

Минск оказался на первом месте. Вторую строчку занял Лондон, третью — Берлин. Замыкают пятерку популярных для командировок городов Пекин и Астана.

В топ-15 попали сразу три города Китая (Пекин, Шанхай и Гуанчжоу), два — Германии (Берлин и Мюнхен) и два города Казахстана (Астана и Алматы).