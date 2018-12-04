Названы самые популярные у туристов города мира

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Гонконг, Бангкок (Таиланд) и Лондон (Великобритания) возглавили рейтинг ста самых популярных среди туристов городов мира, сообщает Euromonitor International.

Гонконг принял почти 30 миллионов гостей, столица Таиланда – примерно 22,5 миллиона, а Лондон – около 20.

Далее в списке расположились Макао (Китай), Сингапур, Париж (Франция), Дубай (ОАЭ), Нью-Йорк (США), Куала-Лумпур (Малайзия) и Шэньчжэнь (Китай).

По словам экспертов, интерес к Гонконгу вырос, в частности, после окончания строительства моста Чжухай-Макао-Гонконг и появления высокоскоростного железнодорожного сообщения, которое вдвое сократит время в пути из крупных городов Китая.

Также эксперты отметили, что Париж в рейтинге обогнал Дубай. В столице Франции туристическая отрасль восстанавливается после падения показателей из-за терактов в ноябре 2015 года.

В европейском рейтинге после Лондона и Парижа третью строчку занял Стамбул, который принял больше туристов, чем, например, Рим: 12 миллионов против 9,7 миллиона человек. Следующие в списке популярных европейских городов – Анталья, Прага, Амстердам, Барселона, Милан и Вена.

Москва занимает 46-ю позицию. Российская столица в этом году обогнала по турпотоку Флоренцию и Дублин. В столице России в 2018 году побывали 5,4 миллиона человек. Это на 12,6% больше, чем годом ранее. Санкт-Петербург находится на 60-м месте. По оценкам аналитиков, город на Неве принял около 4 миллионов туристов, что превысило прошлогодний показатель на 11%.