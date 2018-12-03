МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Более 200 тысяч россиян воспользуются законом об отдыхе за счет работодателя в 2019 году, такой прогноз дал журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
По его словам, число сотрудников, чьи работодатели сейчас оплачивают их отдых из чистой прибыли, составляет 110 тысяч человек.
"Как минимум эта цифра (110 тысяч человек в 2019 году — ред.) будет, но на самом деле она увеличится. То есть даже сейчас, когда льготного механизма нет, работодатели понимают значимость предоставления отдыха за счет предприятия. А мы даем импульс для расширения этого процесса", — сказал Барзыкин.
Президент РФ Владимир Путин в апреле текущего года подписал закон, который позволит работодателям при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы, понесенные ими на оплату турпутевок внутри РФ для своих работников и членов их семей в пределах 50 тысяч рублей на человека.
Это касается расходов на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ для работников, их супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 24 лет, обучающихся очно в образовательной организации. Как отметил Барзыкин, средняя сумма тура по России составляет от 37 тысяч до 42 тысяч рублей.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года, когда начинается очередной налоговый период по налогу на прибыль организаций.
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