МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россияне смогут отдохнуть внутри России за счет работодателя уже в ближайшие новогодние каникулы, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

"Уже в новогодние каникулы наши граждане могут себе позволить отдых за счет работодателя", — сообщил Игорь Фомин.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в апреле текущего года подписал закон, который позволит работодателям при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы, понесенные ими на оплату турпутевок внутри РФ для своих работников и членов их семей в пределах 50 тысяч рублей на человека.

Это касается расходов на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ для работников, их супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 24 лет, обучающихся очно в образовательной организации.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года, когда начинается очередной налоговый период по налогу на прибыль организаций.