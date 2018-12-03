Медведев рассказал об увеличении турпотока в Россию в 2018 году

ГОРКИ, 3 дек — РИА Новости. Внутренний туристический поток в России в 2018 году увеличился на 25%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Одним из вопросов встречи главы правительства с вице-премьерами стала ситуация в сфере туризма.
"Сезон был таким насыщенным, в целом, неплохим, он демонстрирует уверенный рост основных показателей. В частности, в целом внутренний турпоток в нашей стране вырос более чем на 25%. Это говорит о том, что значительное число наших соотечественников предпочитают отдыхать в нашей стране", — сказал Медведев.
Он отметил также, что развитие транспортных связей с полуостровом Крым привело к увеличению туристического потока. "В этом году Крым посетили 6,3 миллиона человека", — заявил Медведев.
Глава правительства также отметил, что более 15,5 миллиона туристов посетили курорты Краснодарского края.
По его словам, большой туристический ажиотаж вызвал прошедший в России чемпионат мира по футболу.
Кроме того, Медведев напомнил, что в мае правительство утвердило концепцию Федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма до 2025 года.
Как рассказала вице-премьер Ольга Голодец, число туристов внутри страны в 2018 году может превысить 60 миллионов человек.
Она также подтвердила, что развитие инфраструктуры сказывается на увеличении туристических потоков. В частности, Голодец сказала, что через Керченский мост уже проехали 3,3 миллиона автомобилей.
Вице-премьер подчеркнула, что средства, которые реализуются по программе туризма, являются одними из самых эффективных, потому что на один рубль вложенных средств по ряду проектов поступает до шести рублей привлеченных инвестиций.
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