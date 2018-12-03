В России треть аэропортов не готова принимать инвалидов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В российских аэропортах не хватает оборудованных зон, амбулифтов (это устройство, позволяющее поднимать коляску прямо на борт самолета) и систем навигации для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, сообщает Aviasales.

К 3 декабря, который объявлен Международным днем инвалидов, сервис провел исследование аэропортов страны и их готовности к приему особых категорий пассажиров. В выборку попали 20 городов и 22 воздушных гавани.

При помощи активистов был составлен список требований, обязательных для маломобильных путешественников. В него вошли удобная парковка в непосредственной близости от терминала, комплекс услуг по сопровождению, включая приоритетное обслуживание, корректность навигации, техническая оснащенность и готовность персонала. Перечень сервисов для маломобильных пассажиров определен рекомендациями и приказом Минтранса.

"Во время комплексных проверок учитывают гораздо больше факторов, — поясняют эксперты. — Важно расположение канализационных люков, ширина просветов в дренажных решетках, правильный угол наклона спинки скамеек. Мы же исследовали доступность базовых сервисов".

Эксперты выяснили, что сайты почти всех аэропортов содержат информацию о перевозке маломобильных пассажиров. Со специальными парковочными местами тоже все неплохо – они в 90% исследованных аэропортов.

Но проблем все же немало. Так, после прохождения обязательных предполетных процедур, пассажир должен дождаться посадки в терминале. Но почти в каждом втором аэропорту нет специально оборудованных зон для путешественников с различными физическими ограничениями. Также исследование показало, что 27% аэропортов не оборудованы системами навигации для пассажиров с нарушениями слуха и зрения в терминале.

Еще перед вылетом пассажир должен подняться на борт. Если посадка ведется не через "рукав" телетрапа, то человеку с ограниченными возможностями необходим амбулифт, но в 27% исследованных аэропортов их не оказалось. Также далеко не у всех авиакомпаний есть плечевые ремни, устройства, необходимые для поддержки спины.