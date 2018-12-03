Определены лучшие пляжи России

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Лучшие российские пляжи находятся на курортах Краснодарского края, Крыма и Калининградской области, а также на Байкале, сообщает ТурСтат.

Аналитическое агентство представило рейтинг лучших пляжей России, популярных для отдыха в 2018 году.

В первую десятку пляжей российских курортов вошли Массандровский пляж в Ялте (Крым), пляж в Джемете (Анапа), Золотой пляж в Феодосии (Крым), Суджукская коса в Цемесской бухте Новороссийска, пляж Имеретинский в Адлере (Сочи), Долгая коса в станице Должанская Ейского района (Краснодарский край), Куршская коса в поселке Лесной Калининградской области, пляж Чайка в Лазаревском (Сочи), Посольский сор на Байкале (Бурятия) и пляж Янтарный в поселке Янтарный Калининградской области.

Для оценки пляжей использовались такие критерии как чистота воды в море и самого пляжа, наличие удобств (лежаки, туалет, душ), работа службы спасения, доступ к городской инфраструктуре и отзывы в интернете.