Определены лучшие пляжи России

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Лучшие российские пляжи находятся на курортах Краснодарского края, Крыма и Калининградской области, а также на Байкале, сообщает ТурСтат.
Аналитическое агентство представило рейтинг лучших пляжей России, популярных для отдыха в 2018 году.
В первую десятку пляжей российских курортов вошли Массандровский пляж в Ялте (Крым), пляж в Джемете (Анапа), Золотой пляж в Феодосии (Крым), Суджукская коса в Цемесской бухте Новороссийска, пляж Имеретинский в Адлере (Сочи), Долгая коса в станице Должанская Ейского района (Краснодарский край), Куршская коса в поселке Лесной Калининградской области, пляж Чайка в Лазаревском (Сочи), Посольский сор на Байкале (Бурятия) и пляж Янтарный в поселке Янтарный Калининградской области.
Для оценки пляжей использовались такие критерии как чистота воды в море и самого пляжа, наличие удобств (лежаки, туалет, душ), работа службы спасения, доступ к городской инфраструктуре и отзывы в интернете.
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