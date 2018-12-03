В США бобры зашли в магазин за продуктами

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения в магазине в Массачусетсе (США), зафиксировали необычных покупателей: пара бобров вошла через автоматические двери и начала осматривать товары, сообщает UPI.

Работники магазина пояснили, что бобры забрели в магазин рано утром, очевидно, в поиске дешевых закусок.

На кадрах видно, как один из бобров немедленно уходит, а другому понадобилась помощь сотрудников. Они предположили, что животные, вероятно, живут недалеко от магазина, в ближайшей реке.