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Бизнес-класс дешево. Как копить бонусные мили и защититься от мошенников
08:0003.12.2018
(обновлено:08:11 03.12.2018)
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Девушка в аэропорту
© Depositphotos / luengo_ua

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Проходя в хвост самолета через бизнес-класс или стоя в очереди на регистрацию, туристы порой вспоминают слова какого-нибудь знакомого о его приоритетном статусе, полученном за бонусы. Но большинству не хватает времени и сил разобраться в условиях и терминах программ лояльности авиакомпаний. О том, как копить мили, на что их выгоднее тратить и почему мили нельзя покупать, — в материале РИА Новости.

Измерение лояльности

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкVIP-зал в аэровокзальном комплексе международного аэропорта Храброво
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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VIP-зал в аэровокзальном комплексе международного аэропорта Храброво
Пассажир ожидает в аэропорту
© Depositphotos / anyaberkut
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"Мне по работе приходится часто летать, поэтому, как только я начала копить мили, быстро получила высокий статус, — рассказывает москвичка Анна Груздева. — Вот уже восемь лет каждый год у мня бесплатный билет в отпуск — приятный бонус, нечто вроде молока за вредность".

Миля — условная единица, которой авиакомпании оценивают лояльность своих пассажиров. Мили бывают премиальные и статусные. Премиальные можно потратить (например, на билеты или повышение уровня обслуживания), а статусные, как ясно из названия, способствуют изменению статуса в программе: например, с "Серебряного" на "Золотой", что открывает доступ к дополнительным опциям вроде бесплатного пребывания в бизнес-зале.

У разных авиакомпаний в зависимости от вида миль различается и срок их действия. Но рано или поздно — через год или два — бонусы сгорают.

Многие путешественники признаются, что, зарегистрировавшись в программе и получив традиционные "приветственные" мили, потеряли их, не уследив за сроком действия.

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© Depositphotos / pxhidalgo
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Стать участником программы лояльности можно, заполнив форму на сайте авиакомпании, в офисе или даже на борту самолета. К примеру, бонусная программа "Аэрофлота" появилась в России одной из первых, в 1999 году, и насчитывает почти восемь миллионов участников, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

Увеличение числа участников своей программы лояльности отмечают и в пресс-службе Utair. По данным авиакомпании, этот показатель за последний год вырос в два раза и превысил полтора миллиона человек. При этом пассажиры стали использовать бонусные мили в десять раз чаще.

Кто твой партнер

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтюардессы авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот"

Системы стимулирования пассажиров есть у большинства авиакомпаний мира. Многие объединяются в альянсы с единой программой лояльности. Например:

  • Star Alliance — Miles & More: Air Canada, Lufthansa, Thai Airways International, United Airlines, Turkish Airlines и еще более двух десятков авиакомпаний;
  • SkyTeam — Sky Priority: Air France, China Airlines, Czech Airlines, Vietnam Airlines, "Аэрофлот" и еще 15 компаний;
  • Oneworld — Oneworld Priority: British Airways, American Airlines, Finnair, S7 Airlines и другие.

Как копить

© Depositphotos / luengo_uaДевушка спит в салоне самолета
© Depositphotos / luengo_ua
Девушка спит в салоне самолета
Девушка возле автомобиля
© Depositphotos / AllaSerebrina
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"Летом, после межконтинентального перелета, я решила пользоваться бизнес-классом, — говорит Ольга Ходеева из Москвы. — Изучив программы лояльности российских авиакомпаний, поняла, что это не вопрос денег. Как выяснилось, с комфортом можно летать бюджетно или бесплатно".

Ольга выбрала две авиакомпании, присоединилась к их программам лояльности, а также завела себе кобрендинговые кредитные карты, которые помогают копить мили просто при совершении покупок.

Использование банковских карт — дебетовых или кредитных — только один из способов накопления миль. Условия могут быть разными: зачисление процента от покупки или пополнение баланса миль за каждый потраченный евро или доллар. Годовое обслуживание таких карт часто дороже обычного, порой в несколько раз. Такой метод накопления миль подойдет тем, кто регулярно оплачивает картой покупки на существенные суммы.

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевушка с молодым человеком в автомобиле
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Девушка с молодым человеком в автомобиле

Еще копить мили можно, пользуясь услугами партнеров программы: прокатом машин, проживанием в отелях, посещением ресторанов. Выбирая ту или иную программу лояльности, обращайте внимание на списки партнеров, оценивайте частоту приобретения их услуг — это упростит накопление миль.

И конечно, самый очевидный способ — летать рейсами авиакомпаний, входящих в альянс. При этом учитываются расстояние и уровень тарифа. Так, в некоторых случаях перевозчик может рассчитывать на мили от 25% стоимости билета при самом дешевом "экономе" и до 150% — при покупке билета в первый класс.

У российских компаний установлено минимальное число миль, которые достаются пассажиру после любого полета, — 500. Также начисляют "приветственные" мили для новичка, мили в подарок на день рождения или за совершение определенных действий — подписку на рассылку или на аккаунт в социальных сетях.

Опасная покупка

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПассажир в зале ожидания аэропорта
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Пассажир в зале ожидания аэропорта
Девушка с немецким паспортом
© Depositphotos / coolfonk
Можно ли отказаться от оплаченного тура и вернуть все деньги?

"Недавно я купил с рук мили одной из российских авиакомпаний, но билет, на который я их обменял, был аннулирован, деньги я потерял, — признается Вячеслав Мохов из Москвы. — Продавец дал мне доступ к аккаунту, а сам сообщил авиакомпании о взломе, чтобы ему вернули якобы украденные мили".

Только потом Вячеслав узнал, что это довольно распространенный вид мошенничества.

"Продажа, перепродажа, любое коммерческое использование миль или премиальных билетов категорически запрещены правилами программы, — поясняют в пресс-службе "Аэрофлота". — Это ограничение — общемировая практика программ лояльности для частолетающих пассажиров. Нарушителем считается и тот, кто продает мили, и тот, кто покупает".

Наказывают по-разному: от аннулирования премиального авиабилета до блокировки на любой срок счета участника, от обнуления всех набранных миль и счета до лишения клиента его элитного уровня и привилегий.

Как тратить

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПассажир у табло в терминале B международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажир у табло в терминале B международного аэропорта Шереметьево
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / kasto
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"Бонусные мили я трачу на повышение класса обслуживания до "бизнеса", — говорит Ольга Ходеева из Москвы. — Покупаю билет в "эконом" по тарифу "гибкий", а при онлайн-регистрации повышаю класс за восемь с половиной тысяч миль".

Как говорят эксперты, повышение класса обслуживания — один из самых распространенных способов потратить мили для тех, кто часто летает на внушительные расстояния. Посчитать, сколько стоит такой апгрейд, можно на специальном онлайн-калькуляторе, имеющемся на сайтах большинства авиакомпаний. Кстати, чаще всего программы лояльности позволяют повышать класс не только для себя, но и для попутчиков.

"Я обычно беру премиальные билеты, — рассказывает авиаблогер Артем Каширин. — Они редко бывают полностью бесплатными. Приходится оплачивать топливный сбор, но, конечно, это мелочь по сравнению с полной стоимостью перелета".

Девушка в самолете
© Depositphotos / vsurkov
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Блогер советует следовать своему примеру — брать билетами — тем, кто летает часто и на небольшие расстояния, а также нормально переносит "эконом". А тем, кому предстоит длительный перелет, выгоднее за мили повысить класс.

Еще Артем рекомендует следить за балансом миль: если их не начислили в течение тридцати дней после полета, стоит позвонить в колл-центр.

"Сейчас все больше людей пользуются авиамилями, стараются вникать в программы, — добавляет Артем. — Я считаю, что, если в тему действительно погружаться, следить за акциями, можно очень прилично экономить".

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