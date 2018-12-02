В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Опубликовано видео, на котором сотни акул плавают в водах знаменитого пляжа Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, сообщает AFP.

По информации издания, защитники природы положительно оценили кадры с сотнями рифовых акул в лазурных водах залива Майя. Экологи отметили этот момент как "положительный признак" регенерации острова спустя шесть месяцев после закрытия пляжа для туристов.

Напомним, этот пляж был закрыт для отдыхающих с июня по сентябрь, а затем запрет был продлен на неопределенный срок. Причина — нарушение экологического баланса и вымирание кораллов в заливе из-за массового туризма. Предполагалось, что за полгода экосистема пляжа восстановится, однако, по мнению экспертов, этого не произошло. Туристам по-прежнему запрещено плавать там.