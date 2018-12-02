Развлечения или комфорт. Какие расходы туристы сократят в 2019 году

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Более 60% туристов стараются быть разумными и практичными при планировании расходов на путешествие.
Они распределяют бюджет поездки заранее, но почти половина (48%) нарушают планы и тратят больше, чем рассчитывали, сообщает Booking.com.
Сервис путешествий опросил 21 500 туристов из 29 стран и выяснил, на что они готовы тратить деньги в наступающем году, а какие расходы в поездке планируют сократить.
Не экономить на развлечениях
В 2019 году путешественники не собираются отказывать себе в новых впечатлениях. Почти половина (47%) респондентов сказали, что на развлечения и досуг они готовы тратить больше, чем в 2018 году.
Трое из пяти путешественников (60%) признались, что впечатления для них важнее материальных благ. Этот тренд еще долго не утратит своей актуальности, отмечают авторы исследования.
Примечательно, что о готовности увеличить расходы на получение новых впечатлений говорят не только миллениалы (64%). Такой же позиции придерживается большинство опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (61%) и более половины респондентов старше 45 лет (55%). "Таким образом, в 2019 году впечатления станут неотъемлемой частью путешествия для большинства туристов", — делают вывод эксперты.
Спрос на недорогие туры вырастет
Увеличив в поездках расходы на развлечения, туристы намерены сократить некоторые траты, отмечают авторы исследования.
Так, больше половины опрошенных (54%) соглашаются путешествовать с минимальными затратами в будущем году, чтобы ездить чаще и получить больше впечатлений. Стремясь урезать расходы, они готовы выбирать отели на окраине города, а не в центре, и отправиться в тур в сезон пониженного спроса (68%). Еще 59% заявили, что предпочтут не посещать главные туристические достопримечательности, если те покажутся им чересчур дорогими.
Эксперты говорят, что в будущем году туристические компании будут все больше пытаться привлечь путешественников недорогими предложениями в низкий сезон и предлагать исследовать места за пределами популярных туристических районов.
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