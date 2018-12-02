Число посетивших Турцию российских туристов в 2018 году выросло на четверть

АНКАРА, 2 дек — РИА Новости. Турцию за десять месяцев 2018 года посетили более 5,72 миллиона российских туристов. Их число за год увеличилось на 25,4%, свидетельствуют данные министерства культуры и туризма Турции.

Всего, по данным ведомства, в этот период Турцию посетило около 35,6 миллиона иностранных туристов, что на 22,4% больше, чем в за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что больше всего туристов с января по октябрь этого года прибыло в Турцию из России. Далее в списке — Германия (4,16 миллиона, рост на 24,6%) и Великобритания (2,16 миллиона, рост на 36,9%).

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, его страна рассчитывает принять 6 миллионов туристов из РФ в 2018 году.

В прошлом году страну посетили рекордные 4,7 миллиона россиян, их число по сравнению с 2016 годом возросло почти в шесть раз. Всего же в минувшем году в Турции побывали 32,4 миллиона туристов, что на 27,8% превысило показатели 2016 года.