В Великобритании лингвисты сняли фильм на мертвом языке

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Лингвисты Кембриджского университета сняли короткометражный фильм, действие которого происходит 2 000 лет назад. Специально для этого проекта они восстановили мертвый вавилонский язык, сообщает Daily Mail.

Возглавляющий группу лингвистов профессор Мартин Уортингтон сказал: "Реконструкция звуков мертвого языка – это в какой-то степени искусство. Нам повезло, что у нас есть транскрипции вавилонского языка в греческом алфавите". "Кроме того, вавилонский язык тесно связан с арабским и ивритом, что тоже помогло в работе, поскольку звуки семитских языков, как правило, намного более устойчивые, чем звуки индоевропейских", — добавил он.

Двадцатиминутный фильм называется "Бедный человек из Ниппура" и рассказывает историю юноши, решившего отомстить мэру города за то, что тот убил его козла. Для наибольшего погружения в атмосферу в фильме говорят исключительно на вавилонском языке, который использовался в странах Месопотамии.

