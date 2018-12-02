Турция назвала своего главного конкурента в борьбе за туристов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Представители турбизнеса Турции озвучили прогноз на 2019 год и определили своего главного конкурента в борьбе за иностранного туриста, сообщает АТОР.

В Турции подвели предварительные итоги туристического сезона 2018 года. На конгрессе в Анталье встретились отельеры, туроператоры и местные чиновники. По общему мнению, уходящий год стал самым успешным для туротрасли страны. В том числе и для Антальи: по предварительным данным, курорт в 2018 году примет 13,5 миллионов иностранных туристов, что на 28% больше, чем год назад. Президент Ассоциации средиземноморских туристских гостиниц и операторов Эркан Ягчи заявил, что Турции по силам принять в 2023 году 50 млн туристов.

Оценивая туристический потенциал страны, глава федерации отельеров Турции Осман Айрык назвал еще более внушительную цифру – 80 миллионов туристов. Как считает бизнесмен, в борьбе за число отдыхающих у Турции один главный конкурент на Средиземноморье – это Испания.

По его словам, Турции нужен "умный туризм", больше цифровизации в продвижении туристического продукта и вариативности в предложениях, развитие круглогодичных курортов. При этом он настаивает и на сохранении привычных для страны инструментов поддержки въездного туризма, таких как программа субсидирования расходов авиакомпаний на топливо, которые позволят заполнить пляжные отели в низкий сезон.