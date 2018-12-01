В Якутске зажгутся огни первой в стране новогодней елки

ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости. В рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии" 1 декабря состоится церемония зажжения первой в стране новогодней елки, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Фестиваль ежегодно собирает журналистов, блогеров, представителей индустрии туризма и гостеприимства из России, Японии, Китая, Монголии и других стран.
"В рамках фестиваля 1 декабря в шестнадцать часов на площади Ленина в Якутске состоится церемония зажжения главной новогодней елки республики и первой новогодней елки страны", — рассказали в пресс-службе. В церемонии традиционно примут участие Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан (это якутский Властелин холода), Красавица Зима и сказочные герои.
Организаторы отметили, что впервые Дед Мороз и Чысхаан встретились в Якутске в декабре 2012 года в рамках всероссийского тура Деда Мороза. Тогда была зажжена традиционная новогодняя елка и состоялась передача символа холода Деду Морозу, чтобы он доставил его во все регионы России.
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