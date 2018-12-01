МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Росавиация намерена не допускать задержек чартеров в новогодние праздники, сообщает ведомство.

"В течение последнего года успешно себя зарекомендовала межведомственная рабочая группа, в которую входят представители Росавиации и Ростуризма. Она рассматривает заявки авиакомпаний на чартерные перевозки и, анализируя статистику задержек и техническое состояние воздушного флота, корректирует заявленные программы", — говорится в сообщении.

Во многом благодаря работе группы повысилась пунктуальность авиакомпаний, отметили в ведомстве. Тем не менее, задержки случаются, поэтому, по словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, особое внимание рабочая группа уделит заявкам на чартерные перевозки в новогодний период. "Программы, которые заведомо не смогут быть выполнены без нанесения ущерба интересам пассажиров, будут беспощадно резаться", — добавили в Росавиации.