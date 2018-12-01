В ЮАР туристка сняла на видео, как львы спасли львицу от гиен

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Южной Африке, в национальном парке Крюгера, студентка Эмбер Сомс сняла на видео, как стая гиен напала на львицу и загнала ее в угол.

На помощь животному пришли львы, которые разогнали гиен, сообщает Daily Mail.

Этот инцидент здорово напоминает сцену из мультфильма "Король Лев", когда на львенка Симбу ополчились гиены, но его папа Муфаса примчался и спас его, пишет издание.

