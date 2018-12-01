Определена самая популярная страна у российских тревел-блогеров

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Франция стала самым популярным туристическим направлением у российских тревел-блогеров, сообщает OneTwoTrip.

Сервис путешествий изучил 50 аккаунтов в Инстаграме с общим количеством подписчиков свыше 10 миллионов человек. Все владельцы страниц указали в описании профиля, что путешествия являются основной или одной из ключевых тем их блога.

В каждом случае был составлен перечень стран, которые посетил блогер в 2018 году. В итоговом рейтинге страны ранжированы в зависимости от числа блогеров, упоминавших конкретное направление.

Как показало исследование, наибольшей популярностью у тревел-блогеров пользуется Франция.

В этой стране в 2018 году побывала почти половина авторов проанализированных страниц соцсети. Второе место в списке заняла Италия. Третье — Объединенные Арабские Эмираты.

В целом рейтинг стран, интересных блогерам, существенно отличается от предпочтений массового туриста. Например, пятое место у блогеров заняла Япония, а в топ-20 попали сразу четыре заокеанских государства — США, Канада, Аргентина и Чили.

"География поездок тревел-блогеров очень разнообразна. Это ответ на запрос аудитории, которая видит в них экспертов, активных и продвинутых путешественников, которые могут не только вдохновить, но и поделиться советами. Самые активные блогеры, аккаунты которых мы проанализировали, в 2018 году посетили более двадцати государств", — говорит директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов.

Социальный капитал популярных блогеров высок, поэтому туристические офисы разных стран и отдельных регионов часто привлекают их для продвижения своих продуктов на российском рынке, пояснил он.