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В Красной Поляне в первый день зимы открывается горнолыжный сезон
12:4801.12.2018
(обновлено:13:07 01.12.2018)
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Открытие горнолыжного сезона на курорте в Сочи. Архивное фото.
© РИА Новости / Нина Зотина
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КРАСНОДАР, 1 дек — РИА Новости, Михаил Волкодав. Горнолыжные курорты Красной Поляны открывают сезон катания. Первым запустит трассы "Горки Город" — 1 декабря, через некоторое время — "Роза Хутор" и горно-туристический центр (ГТЦ) "Газпром". О подготовке трасс, стоимости ски-пассов и прогнозах на загрузку гостиниц РИА Новости рассказали представители курорта.

Райдеры станут первыми

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОтдыхающие поднимаются по канатной дороге на горнолыжный склон курорта "Горки Город" в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Отдыхающие поднимаются по канатной дороге на горнолыжный склон курорта "Горки Город" в Сочи

Традиционно первым горнолыжный сезон планирует открыть "Горки город". "Снегопады радовали Сочи все последние дни, и вот толщина снежного покрова в горах достигла того уровня, когда с уверенностью можно сказать: да, можно кататься!", — сообщили в пресс-службе. При этом там уточнили, что работать первое время будут только верхние трассы.

"Первого декабря для райдеров откроются трассы зоны "Цирк-2" на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Здесь снег начал ложиться еще в октябре", — говорится в сообщении.

Чуть позже сезон откроет курорт "Роза Хутор", располагающий наибольшим количеством трасс на Красной поляне. Их общая протяженность — 102 километра. "Мы начнем сезон 14 декабря", — рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта. Официальный праздник по случаю начала сезона, так называемый день Розы Хутор, состоится 22 декабря.

"С середины декабря запустим трассы в тестовом режиме, работа в пятницу, субботу, воскресенье. И в двадцатых числах – открытие сезона", — сообщили агентству в ГТЦ "Газпром", пояснив, что для полноценного ежедневного катания может не хватить снега. Тестовое катание будет запущено на "газпромовских" склонах "Альпике" на хребте Аибга и "Лауре" на Псехако.

"Подготовка полным ходом идет. Включают снегогенераторы, пушки, чтобы еще искусственным снегом помочь создать снежную подушку для катания", — рассказали в пресс-службе ГТЦ.

В лыжно-биатлонном комплексе "Лаура" будут работать еще и более 12 километров трасс для катания на беговых лыжах. Они откроются ориентировочно в двадцатых числах декабря, сообщили в ГТЦ.

Привычные трассы

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКанатная дорога горно-туристического центра в Красной Поляне
© РИА Новости / Нина Зотина
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Канатная дорога горно-туристического центра в Красной Поляне

Об открытии новых трасс курорты в этом году не заявляли. "Горки Город" сообщил лишь о расширении до 30 метров участков трассы 2B, используемой для вечернего катания, а "Роза Хутор" — о расширении выката у подъемника "Эдельвейс", а также об открытии съездов на трассах, соединяющих два курорта, "Роза Хутор" и "Альпика". В "газпромовском" комплексе рассказали, что на "Лауре" расширена зона выката к нижней станции канатной дороги на трассе G.

При этом на склоне "Альпика", который открылся в прошлом году после глобальной реконструкции, ожидаются ряд изменений. "Ждем от строителей окончательную информацию. Пока о планах не можем говорить, потому что не хотим обнадеживать, чтобы негатива не было со стороны гостей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГТЦ "Газпром".

По данным минкурортов и туризма региона, общая протяженность трасс составляет 153 километра.

Ски-пассы подорожали

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОтдыхающие на склоне горнолыжного курорта "Роза хутор" в Сочинском Национальном Парке
© РИА Новости / Нина Зотина
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Отдыхающие на склоне горнолыжного курорта "Роза хутор" в Сочинском Национальном Парке

Стоимость ски-пассов увеличилась на двух курортах. Так, по данным сайта ГТЦ "Газпром", дневной взрослый абонемент в среднем будет стоить 2400 рублей, а в новогодние праздники — 2750 рублей.

По сравнению с прошлым сезоном подорожали и ски-пассы на "Розе Хутор". Взрослый дневной билет в высокий сезон теперь продается за 2950 рублей, в пиковый — за 3450 рублей.

Цены "на уровне прошлого года" будут в "Горки Город", сообщили в пресс-службе курорта. Дневной взрослый билет в декабре здесь стоит 1700 рублей, в новогодние праздники цена поднимется до 2600 рублей, а после них опустится до 2200 рублей.

Курорты предлагают несколько тарифов, а также скидки и льготные ски-пассы для отдельных категорий граждан.

Номера в отелях еще есть

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкГостиницы горнолыжного курорта "Роза хутор" в Адлерском районе города Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Гостиницы горнолыжного курорта "Роза хутор" в Адлерском районе города Сочи

По данным министерства курортов и туризма Краснодарского края, к приему гостей этой зимой в горном кластере Сочи подготовились 140 классифицированных средств размещения. "Общий номерной фонд гостиниц и отелей курортов Красной Поляны составляет порядка шести тысяч номеров, что позволяет единовременно разместить свыше 15 тысяч туристов", — говорится на сайте министерства.

Как ранее сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев, в новогодние каникулы горноклиматические курорты Сочи примут не менее 360 тысяч гостей. По его словам, в этом году уровень загрузки номерного фонда достигнет 100%.

По данным сервиса Booking.com, на вторую половину декабря еще можно забронировать двухместный номер стоимостью от 12 до 30 тысяч рублей за неделю проживания. Но на период с конца декабря и до середины января цены увеличиваются в разы.

В пресс-службе "Розы Хутор" рассказали, что до двадцатых чисел декабря номерной фонд загружен на 75%, но бронирование идет активно, и в праздники загрузка будет полной.

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