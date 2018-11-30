В Индии умерла туристка из России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На Гоа умерла туристка из России, сообщает The Times of India.

Как пишет издание, женщине было 35 лет. Во врачебном заключении указывается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Отмечается, что россиянка прибыла в Индию 15 дней назад вместе с супругом и пятью друзьям. Ей стало плохо во вторник, около 23:30, после чего ее доставили в больницу, где она скончалась в 2:30 среды. Об инциденте сообщили в российское посольство. Поскольку супруг умершей не знал английского, дипмиссия предоставила переводчика для того, чтобы полиция смогла подробнее выяснить обстоятельства смерти женщины.