Кубань планирует принимать к 2030 году более 22 миллионов туристов ежегодно

ГЕЛЕНДЖИК, 30 ноя — РИА Новости. Ежегодный туристический поток на курорты Краснодарского края к 2030 году, согласно расчетам региональных властей, должен возрасти до 22 миллионов туристов, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы приняли стратегию развития нашего края до 2030 года. У нас там амбициозные планы. Планы продиктованы жизнью… Количество отдыхающих к 2030 году должно составлять не менее 22 миллионов в год", — сказал в пятницу Кондратьев в ходе церемонии награждения лидеров туриндустрии региона — победителей конкурса "Курортный Олимп".

"Комплекс туристических услуг стремительно растет и развивается, и наши курорты должны быть конкурентоспособными. Важно не просто произвести хорошее впечатление, а сделать каждого, кто приезжает на отдых, постоянным туристом", – приводит слова губернатора пресс-служба администрации края. Как добавил Кондратьев, планируется продолжить проведение классификации пляжных территорий, развитие агротуризма, бальнеолечения, создание новых объектов показа, например, туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства".

Ранее сообщалось, что до истечения года Краснодарский край посетили более 16,5 миллиона туристов. До этого региональные власти заявляли о целевой планке в 16 миллионов отдыхающих по итогам 2018 года. "Хочу вас поздравить – курорты Краснодарского края побили очередной рекорд. Во многом благодаря вашей упорной работе в этом году край был признан лидером в России по развитию внутреннего туризма", – сказал губернатор.

По данным краевой администрации, в 2013 году курорты региона посетили более 11 миллионов человек. Налоговые поступления в консолидированный бюджет края составили 4,3 миллиарда рублей. В прошлом году сумма превысила 7 миллиардов рублей. За восемь месяцев 2018 года предприятия курортной и туристской сферы перечислили в бюджет почти 5 миллиардов рублей – на 14% больше, чем аналогичный период 2017 года.

Конкурс лидеров туриндустрии "Курортный Олимп", организованный в 2005 году, проводится региональным минкурортов. В этом году на участие в конкурсе подали заявки свыше 260 предприятий отрасли, которые соревновались в 17 номинациях. Лауреатами стали 15 специалистов и 36 предприятия отрасли.

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